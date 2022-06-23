Абу-Даби, 23 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Министерство ОАЭ по вопросам изменения климата и окружающей среды (MoCCAE) совместно с организацией «Полярный круг» объявили о запуске процесса «Третий полюс», который направлен на совместную работу стран по работе в Арктике. Об этом сообщает арабское информационное агентство Emirates News Agency.

oceanexplorer.noaa.gov Арктика

Организация «Полярный круг», во главе которого стоит бывший президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон, включает в себя представителей из России, Германии, Норвегии, Китая, Канады, Великобритании, многих зарубежных институтов, а также других международных организаций.

Процесс «Третий полюс» намерен объединить правительства, ученых и экспертов для создания партнерских отношений, а также для получения знаний о проблемах в Арктике и сокращения водных ресурсов в частности.

«ОАЭ привержены поддержке глобальных усилий по защите мира природы. Если его не остановить, таяние ледников приведет к еще большей потере биоразнообразия, замедлит экономический рост и приведет к более острой нехватке продовольствия и воды. Чтобы избежать этого мрачного будущего, мы объединяем усилия с Arctic Circle для развертывания процесса третьего полюса, который будет иметь большое значение для налаживания конструктивных партнерских отношений и обмена опытом для смягчения последствий изменения климата в регионе Третьего полюса», — заявила Мариам бинт Мохаммед Альмейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды.

Напомним, что регион третьего полюса — это термин, обозначающий географическую близость Гималаев, в которую входят Индия, Китай, Пакистан, Афганистан, Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянма и несколько стран Центральной Азии.

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