Лондон, , 13:00 — REGNUM Валюту, авиатопливо, товары и технологии для нефтепереработки, а также ряд других товаров и услуг запретили поставлять в Россию британские власти. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Речь идёт о новых антироссийских санкциях. Под запретом оказались поставки, связанные с химическим и биологическим оружием, в том числе техническая помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги.

Также введён запрет на экспорт в Россию авиационного топлива и топливных добавок и их использование в РФ, на предоставление российской стороне соответствующей техподдержки, финансовых сервисов, брокерских услуг.

«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из РФ», — говорится в сообщении.

Ограничение введено на экспорт и на использование в России стерлингов или банкнот, номинированных ЕС, а также на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот связанному с Россией лицу.

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