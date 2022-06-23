В Симферополе прогнозируются сильные ливни и шквалистый ветер
Симферополь, 23 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Симферополя на 24 и 25 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Иван Шилов ИА REGNUM
Симферополь
Синоптики прогнозируют на территории крымской столицы сильные ливни, грозы, град, при шквалистом ветре до 15-20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение было объявлено в соседнем Краснодарском крае — там непогода затронет Сочи и Туапсинский район.