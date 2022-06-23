Симферополь, 23 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Симферополя на 24 и 25 июня, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Синоптики прогнозируют на территории крымской столицы сильные ливни, грозы, град, при шквалистом ветре до 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение было объявлено в соседнем Краснодарском крае — там непогода затронет Сочи и Туапсинский район.