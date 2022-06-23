Донецк, 23 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Киевский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В представительстве зафиксировали две атаки с позиций в населённом пункте Пески — в 12:00 и 12:20. По Киевскому району донецкой столицы боевики выпустили сначала восемь, а затем 16 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.