Сеул, 23 июня 2022, 12:53 — REGNUM Курс южнокорейской воны по отношению к доллару достиг 13-летнего минимума на фоне растущей озабоченности по поводу глобального ужесточения денежно-кредитной политики и экономического спада. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

Южнокорейские воны
Южнокорейские воны

По итогам торгов 23 июня, местная валюта закрылась на отметке 1301,80 воны по отношению к доллару США, что на 4,50 воны меньше, чем на предыдущей сессии. С начала текущего года курс корейской воны по отношению к доллару снизился на 8%.

Ранее министр финансов Чху Гён Хо заявил, что валютные органы предпримут шаги для стабилизации валютного рынка, если это необходимо, чтобы свести к минимуму колебания рынка, вызванные слабостью воны.

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