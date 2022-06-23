Сеул, 23 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Курс южнокорейской воны по отношению к доллару достиг 13-летнего минимума на фоне растущей озабоченности по поводу глобального ужесточения денежно-кредитной политики и экономического спада. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

Южнокорейские воны

По итогам торгов 23 июня, местная валюта закрылась на отметке 1301,80 воны по отношению к доллару США, что на 4,50 воны меньше, чем на предыдущей сессии. С начала текущего года курс корейской воны по отношению к доллару снизился на 8%.

Ранее министр финансов Чху Гён Хо заявил, что валютные органы предпримут шаги для стабилизации валютного рынка, если это необходимо, чтобы свести к минимуму колебания рынка, вызванные слабостью воны.

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