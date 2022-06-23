Борисовка, Белгородская область, 23 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла реки Ворскла начались в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Расчистка русла земснарядом

На реке у пляжа посёлка Борисовка работает многофункциональный самоходный земснаряд. Амфибия передвигается по руслу и специальной фрезой размельчает грунт, перемалывая донные отложения. Остатки через трубы подают на берег. После работ ширина реки не изменится, а глубина по всему ходу работы земснаряда составит порядка двух метров.

Участок от озера Баланда до моста на улице Рудого Борисовки планируется расчистить за 1,5 месяца. После специалисты приступят к участку Ворсклы на территории Хотмыжского сельского поселения. Всего в муниципалитете будет расчищено шесть километров реки.