Чебоксары, 23 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии 23 июня произошла авария, в которой травмы получили четыре человека. В полиции полагают, что все они, в том числе водитель, могли находиться в состоянии опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Информация о происшествии поступила в ведомство в ночь на 23 июня. По данным правоохранителей, в Янтиковском районе иномарка «Шевроле Ланос» опрокинулась в кювет недалеко. На момент происшествия, как считают, в полиции, в машине находились трое парней и девушка, при этом двое мужчин во время ДТП вылетели с задних сидений.

«У всех участников происшествия имелись внешние признаки алкогольного опьянения», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

Четверых пострадавших доставили в больницу.

В министерстве добавляют, что машина принадлежит одному из пассажиров, а находившийся за рулём человек не имел права управления транспортным средством.

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Чебоксарском районе при столкновении легковушки с автобусом пострадали девять человек, в том числе двое детей.

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