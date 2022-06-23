Москва, 23 июня 2022, 12:49 — REGNUM Российские войска поразили высокоточным оружием резервуары с топливом для ВСУ под Николаевом, боевые машины РСЗО, три ремонтных базы, четыре пункта управления, а также живую силу и военную технику ВСУ в 18 районах. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 июня на брифинге.
Удары по военным объектам на территории Украины продолжаются, отметил он. Накануне высокоточное оружие ВС России уничтожило в районе города Николаева 49 резервуаров с топливом для украинской военной техники, а также до 50 боевых машин реактивных систем залпового огня, находившихся в ангарах. Техника была в том числе иностранного производства.
«За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах», — добавил Конашенков.
Читайте также: ВСУ потеряли под Мирной Долиной в ЛНР за два дня 150 человек — МО России