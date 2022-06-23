Москва, 23 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Российские войска поразили высокоточным оружием резервуары с топливом для ВСУ под Николаевом, боевые машины РСЗО, три ремонтных базы, четыре пункта управления, а также живую силу и военную технику ВСУ в 18 районах. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 июня на брифинге.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Удары по военным объектам на территории Украины продолжаются, отметил он. Накануне высокоточное оружие ВС России уничтожило в районе города Николаева 49 резервуаров с топливом для украинской военной техники, а также до 50 боевых машин реактивных систем залпового огня, находившихся в ангарах. Техника была в том числе иностранного производства.

«За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах», — добавил Конашенков.

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