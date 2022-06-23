Париж, 23 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Не сумев собрать вместе оппозиционные партии, президент Франции Эммануэль Макрон добился хорошей телеаудитории во время восьмиминутного выступления, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Первое выступление Эммануэля Макрона после результатов выборов в законодательные органы собрало 13,5 млн французских зрителей.

Выступление Макрона, транслируемое по всем каналам, смотрели на TF1 5,6 млн человек, на France 2 4,9 млн зрителей и на M6 2,1 млн. Предстоит также дождаться результатов аудитории новостных каналов BFMTV, Cnews, LCI и Franceinfo.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар объяснила, что президент Франции Эммануэль Макрон «открыл начало компромиссов».

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