Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании 23 июня приняли за основу проект закона «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Петербургская казна получила в сумме 843,3 млрд рублей — это 105% от плана, — отметил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. — Рост наблюдался по большинству ключевых отраслей и превысил среднероссийский уровень».

При этом адресная инвестиционная программа в 2021 году была исполнена на 88,6 млрд рублей или на 96,2% от плана. «Это самый высокий показатель за последние годы», — обратил внимание спикер.

Расходы казны Петербурга в 2021 году составили в сумме 796,5 млрд рублей или 98,2% от плана, при профиците бюджета в 46,8 млрд рублей.

«При этом бюджет города остался социально ориентированным», — подчеркнул Бельский.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Петербурга на 1 января 2022 года составил 85 млн рублей. Государственные заимствования в 2021 году не осуществлялись, поскольку потребность в этом отсутствовала.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году Петербург перевыполнил бюджет по доходам и не брал денег в долг