Москва, , 12:44 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96-ти районах Харьковской области, заявил 23 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Работа авиации Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96-ти районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения артиллерии ВСУ в 58-ми районах, в том числе взвод 155-мм американских гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское В Донецкой Народной Республике.

Также были уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.