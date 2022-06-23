Москва, 23 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах Харьковской области, заявил 23 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения артиллерии ВСУ в 58 районах, в том числе взвод 155-мм американских гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское в Донецкой Народной Республике.

Также были уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселёвка, Бармашово Николаевской области.