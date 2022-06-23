Москва, , 12:43 — REGNUM Ударами российских авиации, ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации по денацификации Украины было за сутки уничтожено свыше 650 украиснких нацистов, а также 17 танков и других боевых бронированных машин. Об этом 23 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, войска противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка и Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское и Окнино Луганской Народной Республики, и Новая Сбурьевка Херсонской области.

Помимо этого, Конашенков рассказала, что также были перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда реактивных систем залпового огня в районах Донецка, Макеевка, Горловка и Камышеваха Донецкой Народной Республики, Червоное, Изюм и Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние два дня разгромленный под Мирной Долиной в Луганской Народной Республике (ЛНР) 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ потерял убитыми 150 человек и ранеными — 450 человек.