Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Чувашии практически на одном уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число госпитализированных, при этом в течение недели в республике нет летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 23 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 80 845 случаев заражения коронавирусом, в том числе 21 и 22 июня — соответственно 34 и 33 случая инфицирования.

Количество вылечившихся от COVID-19 возросло ещё на 32 человек и достигло 75 763 человек. Доля выздоровевших составляет 93,71%.

Десятки больных ковидом продолжают ежедневно госпитализировать: 20 июня в стационары направлены 49 пациентов, 21 июня — 34 больных, 22 июня попали в больницы 33 человека.

За последнюю неделю, с 15 по 22 июня, нет новых летальных исходов от ковида. Напомним, что всего в Чувашии жертвами пандемии стали 4647 пациентов с коронавирусом.