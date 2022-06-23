Чебоксары, 23 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Чувашии практически на одном уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число госпитализированных, при этом в течение недели в республике нет летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 23 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 80 845 случаев заражения коронавирусом, в том числе 21 и 22 июня — соответственно 34 и 33 случая инфицирования.

Количество вылечившихся от COVID-19 возросло ещё на 32 человек и достигло 75 763 человек. Доля выздоровевших составляет 93,71%.

Десятки больных ковидом продолжают ежедневно госпитализировать: 20 июня в стационары направлены 49 пациентов, 21 июня — 34 больных, 22 июня попали в больницы 33 человека.

За последнюю неделю, с 15 по 22 июня, нет новых летальных исходов от ковида. Напомним, что всего в Чувашии жертвами пандемии стали 4647 пациентов с коронавирусом.