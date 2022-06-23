Лозанна, Швейцария, , 12:40 — REGNUM Мужская и женская сборные России предварительно включены вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису. Об этом сообщается на сайте Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Настольный теннис

Отмечается, что ITTF публикует списки участвующих команд, среди которых есть сборные России. Однако окончательное решение об участии российский команд будет принято на заседании исполкома ITTF, которое пройдёт 26–27 июля.

Чемпионат мира по настольному теннису состоится в Чэнду (Китай) с 30 сентября по 9 октября 2022 года.