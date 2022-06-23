Чебоксары, 23 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Гражданам, которые брали ипотеку по льготным ставкам до ее нынешнего снижения, нужно дать возможность ее рефинансировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков (СРЗП) в ходе заседания комитета в Чебоксарах.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

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Президент РоссииВладимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

«Многие брали по льготным ставкам — она была 12% на ипотечном рынке, 9%, дальше уверен, что со снижением ключевой ставки будет еще ниже. Получается, что те люди, которые брали по, казалось бы, льготной ставке, оказались в невыгодной ситуации», — сказал депутат.

По его словам, нужно давать возможность рефинансировать эти кредиты.