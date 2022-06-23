Сеул, 23 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 280 человек. Об этом 23 июня сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 23 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 064 926 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 621 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 620 756 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1688 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 356 555 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 9460 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 354 431 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7497 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 305 738.

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