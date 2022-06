Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Известный геймдизайнер Кори Барлог продолжает издеваться над поклонниками игровой франшизы God of War, которые ждут появления подробностей о проекте God of War: Ragnarok. Об этом 23 июня сообщает портал GamesRadar Plus.

Скриншот из игры God of War: Ragnarok

Когда один из подписчиков написал разработчику на странице в соцсети: «Надеюсь, мы скоро услышим об игре», Барлог ответил ему публикацией анимированного изображения с кивающим мужчиной. После того, как другой фанат посетовал, что разработчики God of War: Ragnarok ничего не сообщают о том, на каком этапе находится проект, геймдизайнер опубликовал анимацию с фрагментом фильма «Молчание ягнят», в котором герой Энтони Хопкинса произносит фразу: «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет».

Впоследствии Барлог опубликовал ещё одно анимированное изображение с Кратосом (главный герой God of War), который как бы произносит слова: «Сохраняй… Спокойствие… Мальчик».

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что игра God of War: Ragnarok может выйти в ноябре 2022 года. Некоторые журналисты, отраслевые эксперты и инсайдеры предположили, что Sony и студия Santa Monica выступят с анонсом в июне 2022-года.

