Самара, , 12:40 — REGNUM При разработке нового модельного ряда автомобилей приоритетом станет технологический суверенитет компании АвтоВАЗ и отрасли в целом, коллектив этого предприятия будет опираться на собственные платформы, локализованные решения и компоненты. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на конференции поставщиков этого предприятия, сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

АвтоВАЗ Lada.ru

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Сообщается, что 23 июня на конференции поставщиков автокомпонентов АвтоВАЗа рассматривали вопросы работы в новых условиях.

Отмечается, что перед предприятием стоят задачи обеспечить непрерывность производства, расширить выпуск модификаций текущего модельного ряда. Так, 8 июня был запущен конвейер, специалисты начали производство с выпуска модели «Лада Гранта». В июле на предприятии планируют возобновить производство автомобилей «Нива». Планируется перезапуск производства моделей «Лада Веста» и «Ларгус». При этом одной из важнейших задач является сохранение трудовых коллективов.

Глава АвтоВАЗа сообщил, что при разработке нового модельного ряда приоритетом станет технологический суверенитет компании и отрасли в целом, коллектив будет опираться на собственные платформы, локализованные решения и компоненты.

«Мы предпримем все усилия, чтобы АвтоВАЗ, вся автомобильная отрасль нашей страны восстановилась в короткие сроки, и мы продолжили быть одним из столпов нашей экономики», — приводит пресс-служба его слова.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что в настоящее время нужно объединить усилия всех, кто занят в производстве автокомпонентов и автомобилей, поскольку это необходимо для преодоления сложностей, с которыми столкнулась отрасль из-за введения санкций со стороны недружественных государств.