Москва, , 12:37 — REGNUM Все незаконные санкции США против Ирана, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) должны быть отменены. Об этом сегодня, 23 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

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По словам Лаврова, Россия будет добиваться того, чтобы СВПД (сделка относительно ядерной программы Ирана) был восстановлен в изначальной конфигурации, каким он был одобрен Совбезом ООН в 2015 году.

«Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя окончательной уверенности в этом нет», — пояснил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить санкции против Ирана в случае отказа Тегерана восстановить сделку по ядерной программе.

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