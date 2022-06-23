Гусиноозёрск, Бурятия, , 12:37 — REGNUM В результате аварии на Гусиноозёрской ГРЭС без света остались жители 17 районов Бурятии, в том числе Улан-Удэ. Об этом написал глава республики Алексей Цыденов в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЛЭП (сс) jarmoluk

В 14:42 по местному времени на электростанции произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт. Причина происшествия в настоящее время выясняется.

«В настоящее время поэтапно мы подключаем свет, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом из-за большой нагрузки на линии возможны временные ограничения электроснабжения», — отметил он.

По данным на 17:28 электричества нет в 34 населённых пунктах в пяти районах Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство ГРЭС обещало восстановить работу энергоблоков в ближайшие часы.

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