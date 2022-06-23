Москва, , 12:37 — REGNUM Россия увеличила поставки нефтепродуктов в Африку и на Ближний Восток в связи с уменьшением продаж в Европе, в то время как Азия уже принимает большие объемы российской нефти, передает 23 июня Reuters. Об этом свидетельствуют данные компании Refinitiv Eikon и сообщают осведомленные источники.

Добфча нефти Kazanreporter.ru

Такое развитие событий, вероятно, усилит конкуренцию за азиатских покупателей между Россией и другими крупными экспортерами топлива — Саудовской Аравией и США, крупнейшими поставщиками в Азию.

Азиатские покупатели стремительно увеличили закупки российской нефти. Азия перерабатывает больше нефти, чем ей нужно, и является нетто-экспортером топлива.

Поиск новых рынков сбыта, таких как Африка и Ближний Восток, крайне важен для России в ее стремлении сохранить свою долю на мировом рынке и предотвратить снижение экспорта и добычи нефти.

«Африка и Ближний Восток, похоже, являются основными вариантами для российских поставщиков нефтепродуктов, поэтому мы ожидаем увеличения поставок туда во второй половине [2022] года по мере приближения эмбарго ЕС», — сказал агентству Reuters трейдер, занимающийся торговлей российскими нефтепродуктами.

До введения санкций Россия экспортировала в Европу более 2,5 млн баррелей в день сырой нефти и около 2 млн баррелей в день нефтепродуктов, таких как бензин и лигроин.

Российские нефтяные компании недавно увеличили поставки нефтепродуктов в Африку и на Ближний Восток через Балтийское море, говорят трейдеры. До введения санкций большая часть российских поставок в эти регионы осуществлялась из черноморских портов.

По данным Refinitiv Eikon, в мае–июне из балтийского порта Усть-Луга в Оман и ОАЭ было поставлено не менее пяти грузов с примерно 230 000 тонн нефтепродуктов.

В целом, поставки бензина и лигроина из российских портов в Оман и ОАЭ составили почти 550 000 тонн в 2022 году, тогда как за весь 2021 год таких поставок не было, как свидетельствуют данные.

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