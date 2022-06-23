Казань, , 12:37 — REGNUM В Татарии выявили за минувший день 59 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 60 человек. По данным общероссийского оперативного штаба на 23 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за последние сутки 35 пациентов.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 152 205 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 267 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 103 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ЯНАО сняли требования носить маски в общественных местах, однако в медицинских учреждениях данная рекомендация остается в силе.

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