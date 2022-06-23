Улан-Батор, 23 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В столице Монголии 23 июня началась VII международная конференция «Улан-Баторский диалог» по безопасности в Северо-Восточной Азии.

Конференция

» С 1980-х годов Монголия последовательно проводит курс на запуск диалогового механизма в Северо-Восточной Азии. Результатом этих усилий стала инициатива «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии» в 2013 году. Сегодня, седьмая конференция организуется очно. Международное участие растет с каждым годом. Мы ведем переговоры со многими странами о региональной безопасности, проводим многосекторальные встречи, что соответствует нашей цели», — заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

В рамках конференции организации проведут заседания по теме «Вызовы и возможности безопасности региона», «Многостороннее сотрудничество Северо-Восточной Азии», «Будущее мира Северо-Восточной Азии», «Экономическое сотрудничество региона после пандемии» и «Взаимосвязь сетей Северо-Восточной Азии».

В этом году в конференции участвуют 150 человек, не только представители стран Северо-Восточной Азии, но и Австралии, Канады, Италии, Франции, Великобритании, Турции, Словении и Литвы, а также ООН и других международных организаций.