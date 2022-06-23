Москва, 23 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За последние два дня разгромленный под Мирной Долиной в Луганской Народной Республике (ЛНР) 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ потерял убитыми 150 человек и ранеными — 450 человек. Об этом 23 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых», — сказал он.

При этом официальный представитель Минобороны уточнил, что на данный момент в каждой из рот данного батальона осталось не более 15-20 военнослужащих и добавил, что младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.

«В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава», — также отметил Конашенков.

Кроме того, он указал, что ещё более 170 солдат и офицеров этого подразделения были эвакуированы командованием из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецназ Росгвардии в ходе спецоперации на Украине захватил танк Т-72 ВСУ с полным боекомплектом.