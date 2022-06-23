Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Санкт-Петербурга поместили 78 пациентов с COVID-19. Об этом 23 июня сообщает региональный оперштаб. Число госпитализаций за сутки упало на 16 случаев.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

В медицинских учреждениях Северной столицы на 23 июня находятся 927 человек (-18) с ковидным диагнозом. Из них 141 пациент (-1) размещён в реанимационных отделениях. А к аппаратам ИВЛ остаются подключены 36 больных (-1). Выписались из больниц за сутки 89 человек (+9).

Вне городских стационаров, на дому, лечатся от ковида 1338 петербуржцев. За сутки их число снизилось на 42 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за прошедшие сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом (-5). Жертвами вируса стали за сутки семь человек (-2), а выздоровели 223 пациента (-72).

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