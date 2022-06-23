Донецк, 23 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики и военнослужащие РФ вошли на территорию населённого пункта Катериновка в Донецкой Народной Республике, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на слова офицера Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Военнослужащий рассказал, что силы ЛНР и ВС РФ вошли на территорию Катериновки, являющейся серьёзным укрепрайоном возле посёлка Новгородское.

Ранее о взятии Катериновки уже сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако подробностей не называл.