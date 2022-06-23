Ижевск, 23 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Удмуртии ушедший за грибами 82-летний мужчина понял, что заблудился и не может выйти из леса. Он позвонил своей дочери, которая связалась с единой дежурно-диспетчерской службой, сообщает поисково-спасательная служба республики на своей странице в социальной сети.

vk.com/pssur Спасение грибника в Удмуртии

Прибывший на место экипаж ПСО «Регион-18» созвонился с пострадавшим и выяснил, что мужчина находится около одной из опор ЛЭП, но идти самостоятельно он не может, у него отказали ноги.

По словам главы отряда Марии Видеман, мужчину пришлось выносить на носилках, поскольку техника до того места, где он находится, не доедет, везде болото. Грибника вынесли из леса на носилках и передали прибывшим медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны двое местных жителей, поджигавших траву на опушке леса, «чтобы лучше росли грибы».

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