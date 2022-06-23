Чебоксары, , 12:32 — REGNUM Археологии Чувашии и Татарии проводят совместные экспедиции и раскопки, несмотря на разность взглядов по ряду вопросов. Совместная работа учёных двух регионов возобновилась пять лет назад и в числе основных объектов их внимания остаётся крупное городище в Яльчикском районе. Ранее здесь состоялся полевой семинар и фестиваль исторической реконструкции, сообщили ИА REGNUM в Чувашском государственном институте гуманитарных наук, рассказав также, как «создать объективную историю».

В Большетаябинском городище в селе Большая Таяба Яльчикского района https://yaltch.cap.ru/

В июне чувашский институт совместно с казанским Институтом археологии имени А. Х. Халикова провёл полевой семинар в Яльчикском районе на месте Большетаябинского городища X–XIII веков. Участники мероприятия посетили новый раскоп и зачистку вала, познакомились с археологическими коллекциями 2018–2021 годов, а также представили доклады по археологии Волжской Булгарии: выступили археологи из Чебоксар, Казани, Самары, Ульяновска, Пензы.

Кроме того, в период проведения семинара на городище проходил всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Тени наших предков» с обширной культурно-развлекательной и образовательной программой.

В Чувашском государственном институте гуманитарных наук отмечают, что более 50 лет чувашские и татарские археологи не работали совместно. Работа учёных двух регионов возобновилась пять лет назад, и теперь они регулярно трудятся бок о бок: с 2018 года городище в Яльчикском районе изучается чувашско-татарской экспедицией, а в 2018 году проводились совместные раскопки памятника археологии «Могильник Тарлаши» в Лаишевском районе Татарии.

«У чувашских и татарских историков немало вопросов, по которым они придерживаются разных взглядов, но надо стыковаться, работать совместно, научно обосновывая свои взгляды, тогда не будет никаких коллизий. У нас одна общая история. Волжская Болгария не была государством, в котором жили люди только одного этноса. Это была обширная территория, и в то время не было ни Республики Татарстан, ни Чувашии. Была великая Волжская Болгария с не всегда однозначными отношениями с соседними государствами, с торговыми связями, со своими водными путями… Сувар, Биляр, Булгар — эти города не могут принадлежать только одному народу. Только такой подход поможет создать объективную историю», — говорит директор Чувашском государственном института гуманитарных наук Петр Краснов .

Большетаябинское городище находится на южной окраине села Большая Таяба в Яльчиском районе Чувашии на площади около 28 гектаров (525×525 метров). Оно окружено двумя рядами валов и рвов, с трёх сторон омывается ручьями.

Обсуждение докладов по археологии Волжской Булгарии http://www.chgign.ru/

Обсуждение докладов по археологии Волжской Булгарии http://www.chgign.ru/

Археологи отмечают, что в культурном слое обнаружены материалы срубной культуры эпохи бронзы. Небольшое болгарское поселение возникло здесь в X веке, затем построена крепость. Учёные исследовали остатки кирпичной бани с подпольной системой отопления. Выявлены развалины керамического горна, кузницы, подполья жилых домов. Найдены разнообразные орудия труда, оружие, остатки украшений, деталей одежды и предметы быта.

В XVIII–XIX веках городище стало местом проведения религиозных действий: в частности, в западной части была киреметь, а в северном валу устроены земляные ворота для проведения обряда «очищения от болезней».

Первое описание памятника, расположенного в Яльчикском районе, составлено в 1856 году. С 2018 года городище изучается чувашско-татарской экспедицией.

Полевой семинар в Яльчикском районе на месте Большетаябинского городища http://www.chgign.ru/

Такие же совместные раскопки проводили археологи Чувашии и Татарии в 2018 году в Лаишевском районе Татарии. Объектом исследования был открытый в 2016 году памятник археологии «Могильник Тарлаши» (XVI–XVII века), расположенный на берегу озера Архиерейское южнее села Тарлаши. Для подробного изучения могильника было заложено несколько раскопов, исследовано 24 погребения, расположенных рядами, в их числе — детские.

«В погребальном обряде отмечены черты, характерные как для мировых религий (ислама и христианства), так и для языческих верований. Захоронения ориентированы на запад, в большинстве погребений отсутствует погребальный инвентарь, что характерно для мусульманских или христианских погребальных традиций. Вместе с тем, погребённые захоронены без соблюдения киблы и в неглубоких ямах, а положение костяков заметно варьируется, отражая отсутствие строгого погребального канона. Наконец, обнаружение вещей в некоторых могилах позволяет утверждать, что в составе населения, оставившего могильник, определённую долю составляли язычники», — считают археологи.

В институте гуманитарных наук отмечают, что данные письменных источников не противоречат археологическим материалам: село Тарлаши с середины XVI века было населено русскими, о чем свидетельствуют данные писцовой книги Казанского уезда 1565–1568 годов. Вместе с тем, в документах, как отмечают учёные, сообщалось, что в окрестностях села имелись достаточно крупные выселки, населённые «татарами» и «чювашой»: «починок Смойлева займище» и «Починок Екшеиков». Писцовая книга 1601–1603 годов указывает даже имена некоторых их жителей: «А на межеванье были … деревни Тарлашей чюваша — Кудаш Тевкелев, Карача Крыксомов…».

«Ряд учёных считает, что термин «чюваша» для этого времени не следует понимать в строго этническом смысле, и в составе местного населения могли быть представители различных этнических групп», — поясняют в Чувашском институте гуманитарных наук.

В ходе археологических раскопок 2018 года также был выявлен слой поселения, предшествующего могильнику. Зафиксированы три подпольные ямы от жилых построек с фрагментами сгоревших деревянных конструкций, печной обмазки, костями животных, единичные фрагменты керамики. Найденные в одном из сооружений железный наконечник стрелы и серебряный дирхем позволяют учёным предварительно датировать поселение концом XIV–XV веков.

Из других интересных находок археологи выделяют керамические пряслица (утяжелители веретена), керамическую бусину, покрытую зеленой поливой, фрагменты чугунного котла, звено железной цепи, бронзовую застежку-сюльгаму. В одной из построек были расчищены развалы керамических сосудов — небольшого горшка, выполненного в традициях русского керамического производства и кувшинообразного сосуда золотоордынских традиций. Археологи полагают, что поселение было кратковременным и погибло от пожара.