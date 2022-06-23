Кострома, 23 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Администрация Костромы подала в суд на территориальную генерирующую компанию (ПАО «ТГК-2») с тем, чтобы обязать её исполнить обязательства по концессионному соглашению. Об этом сообщает управление администрации по вопросам ЖКХ. Документы направлены в Арбитражный суд Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Коммунальные раскопки в Костроме

Тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. В иске говорится, что за первые три года из запланированных 64 километров сетей в порядок была приведена лишь треть, или 19 километров.

«Затягивание ремонтов напрямую сказывается на жителях города, которые длительное время оставались без горячей воды. К ТГК-2 неоднократно применялись штрафные санкции. В настоящее время общая сумма неустоек по каждому факту нарушения условий концессионного соглашения составила порядка 113 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день возмещено около 68 миллионов рублей», — рассказали в администрации.

Исполнение обязательств в полном объёме позволит значительно сократить количество отключений в Костроме. Так, даже при существующих ремонтах число аварий на сетях снизилось на 11%.