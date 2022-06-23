Пермь, , 12:31 — REGNUM В Перми повысится размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Заксобрание одобрило законопроект об административных нарушениях, сообщили в пресс-центре краевого парламента.

Валидатор в автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

С инициативой повышения штрафа выступил ранее глава столицы региона. Документ предусматривает увеличение штрафа с 500 до 2,5 тыс. рублей. Штраф за повторное нарушение вырастет с 1 до 5 тыс. рублей.

Таким образом, городские власти планируют сократить количество безбилетников в общественном транспорте. Сейчас число зайцев на бескондукторных маршрутах достигает 23%.