Пенза, 23 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выписали 40 ковид-пациентов. По состоянию на 23 июня в регионе с начала пандемии выздоровели 181 330 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Всего по области зарегистрировано 187 699 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5946 человек, за сутки умер один пациент.

В пензенские ковид-стационары 22 июня госпитализировали 14 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителям Нижегородской области рекомендуют ревакцинироваться от COVID-19 до наступления осени, чтобы снизить риски заражения во время очередной волны пандемии коронавируса.

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