Гусиноозёрск, Бурятия, 23 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Руководство Гусиноозёрской ГРЭС в Бурятии прокомментировало аварию, в результате которой без света остались жители Улан-Удэ и ряда районов республики, а также часть соседнего Забайкалья.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, в 14:42 по местному времени произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на ГРЭС, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электространции.

«Это в свою очередь привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае», — отметили на предприятии.

В настоящее время на месте аварии идут восстановительные работы. Восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях ожидается в ближайшие часы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате инцидента были обесточены предприятия улан-удэнского «Водоканала», в том числе главный городской водозабор.