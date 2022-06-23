Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 22 июня, госпитализировали 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель второй день держится на одном уровне, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечится 71 пациент. Состояние 17 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены четверо. Ещё 44 человека получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 159 заражения коронавирусом, в том числе 29 случаев — 22 июня. Выздоровели 212 192 человека. По причине COVID-19 скончались 4024 оренбуржца. За последние сутки нет ни одного смертельного исхода.