Париж, , 12:29 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар объяснила, что президент Франции Эммануэль Макрон «открыл начало компромиссов», сообщает Le Figaro.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Создавайте с политическими формированиями, составляющими новую ассамблею, новые компромиссы. Это то, чего вы хотели, и я принимаю это к сведению», — торжественно объявил президент, который имеет относительное большинство голосов в Национальном собрании.

По словам Оливии Грегуар, президент «открыл начало компромиссам», и в ближайшие дни «будут обсуждения, обмены со всеми политическими силами».

«Президент Республики протягивает руку всем тем, кто хочет продвигать страну вперед», — уточнила пресс-секретарь правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «этим летом» необходимо принять закон о «покупательной способности», закон о «климате» и закон о «полной занятости».

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