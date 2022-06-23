Кишинёв, 23 июня 2022, 12:29 — REGNUM Представители руководства Молдавии в День независимости республики 23 июня не возложили цветы к памятнику боровшемуся за независимость страны князю Штефану чел Маре. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Кишинёва Ион Чебан.
«Жаль, что для нашего руководства идея суверенитета является устаревшей», — написал глава молдавской столицы.
Он отметил, что представители властей также не сделали поздравительных заявлений в связи с независимостью республики. Молдавия отмечает 32-ю годовщину суверенитета.
Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что является гражданкой Румынии. Она подчеркнула, что не видит в этом ничего предосудительного. В оппозиции обвиняют действующее молдавское правительство в стремлении присоединить Молдавию к Румынии.
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