Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Представители руководства Молдавии в День независимости республики 23 июня не возложили цветы к памятнику боровшемуся за независимость страны князю Штефану чел Маре. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Кишинёва Ион Чебан.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

«Жаль, что для нашего руководства идея суверенитета является устаревшей», — написал глава молдавской столицы.

Он отметил, что представители властей также не сделали поздравительных заявлений в связи с независимостью республики. Молдавия отмечает 32-ю годовщину суверенитета.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что является гражданкой Румынии. Она подчеркнула, что не видит в этом ничего предосудительного. В оппозиции обвиняют действующее молдавское правительство в стремлении присоединить Молдавию к Румынии.

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