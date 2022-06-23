Новосибирск, , 12:34 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 596 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 52 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — девять пациентов.

Всего в регионе выявлен 259 801 случай заражения коронавирусом, 253 292 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5682 человека.