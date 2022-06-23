Новосибирск, 23 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 596 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 52 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — девять пациентов.

Всего в регионе выявлен 259 801 случай заражения коронавирусом, 253 292 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5682 человека.