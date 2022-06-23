Москва, 23 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. IT-специалистам становится интереснее работать в России, о чём свидетельствует открытие новых компаний и рост спроса на работников отрасли. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил основатель IT-компании Amresearch. me Николай Моженков.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

«Действительно, на сегодняшний день нехватка IT-специалистов ощущается в России. Это не только связано с оттоком, но и с тем, что мир с каждым днём становится более технологичным. Потребители в большинстве своем переходят в онлайн, в интернет, метавселенные, на криптовалюту. Поэтому, даже если бы не было оттока после начала спецоперации, все равно возник бы дефицит», — заявил Моженков.

«Очень многим людям, которые получили специальность, которая сейчас не востребована, надо переучиваться — это самый разумный подход. Многие айтишники вернулись в Россию, некоторые остались в других странах, потому что там комфортно. Так было и раньше, до февраля, большой хаб айтишников существовал и остается на Кипре, так как они могут работать удаленно. Многие сейчас живут в Армении, в странах СНГ, другие уехали в Дубай — там всё время жаркая погода, но предпочтения в климате индивидуальны», — продолжил он.

По его словам, ситуация напоминает моду на дауншифтинг, когда люди уезжали в Азию, Индию, сдавали квартиры в России — сейчас то же самое сделали IT-специалисты, многие из которых уехали из России в другие страны на постоянное место жительства.

При этом поддержка правительства IT-отрасли станет стимулом возвращения специалистов обратно, уверен Моженков.

«Российские компании благодаря государственной политике импортозамещения уже заинтересованы в аналогах западных программных решений, технологий. Поэтому IT-специалистам будет интересно работать в России, создавать IT-инфраструктуру практически с нуля. По этой причине растёт спрос, открываются новые компании, которые получают гранты, увеличивают штат сотрудников и хотят развиваться», — пояснил он.

«Опираясь на это, я считаю, что санкции в данном случае принесли больше пользы, чем вреда. Россия всегда была страной с повышенным потенциалом в сфере IT, в связи с чем сейчас большинство выпускников будут оставаться в России и заполнят данную нишу, особенно, с учётом роста оплаты труда айтишников на фоне высокого спроса. Молодое поколение увидит перспективу и станет получать новые квалификации, переучиваться, тем самым постепенно устраняя дефицит IT-специалистов. Или компании будут привлекать кадры из дружественных стран, которые будут выполнять задачи, стоящие перед российским бизнесом», — считает Моженков.