Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Ленинградской области осужден судом директор по развитию филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») — «Магистральные электрические сети Северо-Запад» («МЭС Северо-Запад») Юрий Деревенчук, которого признали виновным в коррупционных преступлениях. Суд ограничился назначением условного наказания.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили 23 июня в СУ СКР по Ленобласти, подсудимый признан виновным в приготовлении к получению взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в особо крупном размере, а также в получении взятки в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что Деревенчук вступил в преступный сговор, направленный на получение взятки, с начальником отдела по договорам «МЭС Северо-Запад». Взятка вымогалась за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК — Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл».

«Через посредников они потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» передать им взятку в сумме 100 млн рублей, высказывая угрозы о несогласовании со стороны «МЭС Северо-Запад» сделки, а также о дальнейшем негативном влиянии на осуществление деятельности АО «Усть-Луга Ойл», вынуждая исполнительного директора согласиться на условия передачи взятки», — раскрыли суть преступления в следственном ведомстве.

Кроме того, как установлено, подсудимый, действуя вместе с группой лиц по предварительному сговору, получил от гендиректора ООО РСК «РЭС» взятку в сумме свыше 15 млн рублей за общее покровительство при получении необходимых согласований.

«Судом подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении подельника осужденного — начальника отдела по договорам «МЭС Северо-Запад» — находится в производстве. Одного из посредников во взятке суд ранее признал виновным и приговорил к трем годам условно. В отношении остальных посредников уголовное дело находится в производстве.

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