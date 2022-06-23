Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 23 июня зарегистрировали 254 459 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 59 тестов. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 247 695 человек, в том числе 68 — за минувший день. В ковид-центры 22 июня госпитализировали 14 пациентов.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 217 пациентов, на амбулаторном — 635.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в больницах Саратовской области продолжают сокращать число коек для пациентов с COVID-19.

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