Саратов, 23 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 23 июня зарегистрировали 254 459 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 59 тестов. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Выздоровели с начала пандемии 247 695 человек, в том числе 68 — за минувший день. В ковид-центры 22 июня госпитализировали 14 пациентов.

По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 217 пациентов, на амбулаторном — 635.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в больницах Саратовской области продолжают сокращать число коек для пациентов с COVID-19.

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