За сутки в Саратовской области выписали 68 ковид-пациентов
Саратов, 23 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 23 июня зарегистрировали 254 459 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 59 тестов. Приводит обновленные данные общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 247 695 человек, в том числе 68 — за минувший день. В ковид-центры 22 июня госпитализировали 14 пациентов.
По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 217 пациентов, на амбулаторном — 635.
Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5988 человек, за сутки умерших нет.
ИА REGNUM ранее сообщало, в больницах Саратовской области продолжают сокращать число коек для пациентов с COVID-19.
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