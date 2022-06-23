Архангельск, , 12:27 — REGNUM Депутаты Архангельской городской думы обсудили вопрос восстановления памятнику Ленину в Соломбальском округе, сообщает региональное отделение КПРФ.

Памятник В. И. Ленину в Соломбале, Архангельск https://vk.com

Напомним, осенью 2021 года памятник был демонтирован и направлена на реставрацию. Однако до сих пор о его судьбе ничего не известно. Озабоченность судьбой памятника выражали соломбальцы и особенно Совет ветеранов округа.

По словам вице-спикера гордумы, руководителя фракции КПРФ Александра Гревцова, восстановление памятника Ленину в сегодняшней ситуации является особенно важным решением.

«В настоящее время Российская Армия, проводящая операцию по денацификации и демилитаризации Украины, освобождает страну от нацистов. Двумя важными символами спецоперации стали красные знамёна Победы и СССР, поднимаемые на освобождённых территориях, и памятники Ленину, вновь устанавливаемые в малых и больших городах Украины. Восемь лет киевский режим методично уничтожал советское наследие, устроил «ленинопад», а сейчас временные администрации вместе с жителями ведут работу по исправлению совершённых ошибок. Поэтому важно, чтобы действия Архангельска не шли вразрез с действиями российских военных и соответствовали статусу Города воинской славы», — отметил Гревцов.

Депутаты напомнили, что история города уже сталкивалась с исчезновением памятников, отправленных на реставрацию — скульптурная композиция «Наука и жизнь», до 2012 года украшавшей Предмостную площадь, так и не вернулась на место.

«Памятник в любом случае нужно реставрировать, поскольку мы не та страна, в которой борются с памятниками. Считаю, что к таким вещам, к сохранению исторической памяти необходимо относиться очень внимательно. Если средств не достаточно на реставрацию, то предлагаю администрации города обратиться в думу, мы окажем содействие в сборе средств, это наша история, без которой нет будущего», — заявила спикер думы Валентина Сырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Каховке восстановили снесённый нацистами памятник В. И. Ленину.