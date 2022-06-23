Москва, , 12:26 — REGNUM Доход от въезда иностранных туристов в Россию ранее составлял более $11 млрд в год. В 2022 году этот показатель, упадет до $2 млрд, то есть въездной турпоток сократится больше чем в пять раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на прогноз Ростуризма.

Туристы

По мнению туроператоров, на спрос иностранцев на туры в Россию негативно влияет сразу множество факторов: жесткие ограничения по логистике, высокая цена на авиабилеты в Москву, курс рубля, ковидные ограничения на въезд (нужен ПЦР-тест), уход Visa/Mastercard, отсутствие электронной визы, отсутствие прямых авиаперелетов из некоторых стран.

Туроператоры ожидают, что в 2022 году в летнем сезоне иностранных туристов в России практически не будет. По оценкам некоторых участников рынка, летом поток иностранных экскурсионных туристов сократится больше чем на 95% в сравнении с допандемийным периодом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года выездной туризм из России сократился 77,5%.

Читайте подробнее: Выездной турпоток из России по итогам 2020 года упал на 77,5%