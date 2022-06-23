Милан, Италия, 23 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян перешёл из «Ромы» в «Интер» на правах свободного агента. Об этом 23 июня сообщил спортивный журналист Николо Скира.

Photolure Генрих Мхитарян

Отмечается, что 33-летний футболист подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до 2024 года.

Ранее Мхитарян отклонил предложение «Ромы» о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.

Напомним, Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 года. В 2022 году он выиграл в составе команды Лигу конференций.