Вашингтон, 23 июня 2022, 12:25 — REGNUM Для отправки киевскому режиму начала скупать оружие у жителей Майами полиция города. Об этом 23 июня сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, это программа преследует своей целью уменьшить количество оружия на улицах Майами и помочь киевским боевикам.
При этом уточняется, что полицейские предлагают $50 за пистолеты, $100 — за ружья и $150 — за автоматы АК-47 или AR-15. В то же время, отмечается, что скептики-консерваторы усомнились в том, что собранное таким образом оружие действительно будет направлено на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что министерство обороны США передумало поставлять киевскому режиму передовые виды американского вооружения.