Вашингтон, 23 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Для отправки киевскому режиму начала скупать оружие у жителей Майами полиция города. Об этом 23 июня сообщает газета The Washington Post.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

По данным издания, это программа преследует своей целью уменьшить количество оружия на улицах Майами и помочь киевским боевикам.

При этом уточняется, что полицейские предлагают $50 за пистолеты, $100 — за ружья и $150 — за автоматы АК-47 или AR-15. В то же время, отмечается, что скептики-консерваторы усомнились в том, что собранное таким образом оружие действительно будет направлено на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что министерство обороны США передумало поставлять киевскому режиму передовые виды американского вооружения.